Usa, possesso illegale di armi: Hunter Biden giudicato colpevole, rischia 25 anni

Hunter Biden è stato giudicato colpevole per possesso illegale di armi. Il figlio del presidente americano è stato condannato da una giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware, che ha raggiunto il verdetto in appena tre ore di camera di consiglio: ora rischia 25 anni di carcere. Biden non sarà incarcerato in attesa della sentenza di condanna. E' la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole.