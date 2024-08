Usa, Harris attacca Trump: "Arlington non è luogo per politica"

Duro attacco di Kamala Harris a Donald Trump per l'incidente al cimitero di Arlington. "Come vicepresidente - scrive su X - ho avuto il privilegio di visitare il cimitero nazionale di Arlington diverse volte. È un luogo solenne, un luogo in cui ci riuniamo per onorare gli eroi americani che hanno compiuto il sacrificio estremo al servizio di questa nazione. Non è un luogo per la politica. Eppure il team di Trump ha scelto di girare un video lì, provocando una lite con il personale del cimitero. Voglio essere chiara: l'ex presidente ha mancato di rispetto a un luogo sacro, tutto allo scopo di una trovata politica pubblicitaria".