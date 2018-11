Usa, grosso incendio a Los Angeles: evacuata Malibù | Almeno nove morti

Alcune delle vittime sono morte all'interno delle proprie auto, inghiottite dall'incendio. Al lavoro nella zona ci sono più di 2.200 pompieri e anche la Guardia Nazionale dello Stato sta scendendo in campo, con l'invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27mila abitanti, è stata quasi interamente distrutta. Sarebbero invece oltre 157mile le persone costrette a lasciare la propria casa per mettersi in salvo. Il governatore pro tempore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d'emergenza per permettere di fornire assistenza alle aree colpite.

I danni causati dagli incendi sono già enormi, ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, compresa la Napa Valley famosa per i suoi vigneti e le sue cantine vinicole. Migliaia tra abitazioni e strutture aziendali sono andate distrutte, e il fuoco rischia di cancellare interi paradisi naturalistici. Le scene sulle tv locali mostrano la gente in fuga e in preda al panico, anche se molte persone, circondate dal fuoco, non sanno dove andare, tra palme che bruciano e auto andate in cenere.



In molte aree i soccorsi non sono ancora arrivati per la difficoltà di raggiungerle, e i residenti abbandonano spontaneamente le loro case e le loro automobili fuggendo a piedi. Moltissime le strade bloccate, tra cui anche alcune arterie principali dello stato. Innumerevoli gli allarmi lanciati via Facebook e sugli altri social media, soprattutto da coloro che sono rimasti isolati nelle regioni più interne.