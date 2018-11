Usa, grosso incendio a Los Angeles: evacuata Malibù | Almeno cinque morti

Le vittime sono morte all'interno delle proprie auto, inghiottite dall'incendio. Al lavoro nella zona ci sono più di 2.200 pompieri e anche la Guardia Nazionale dello Stato sta scendendo in campo, con l'invio di 100 truppe. Paradise, cittadina californiana con 27mila abitanti, è stata quasi interamente distrutta.



Sarebbero invece oltre 157mile le persone costrette a lasciare la propria casa per mettersi in salvo. Il governatore pro tempore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d'emergenza per permettere di fornire assistenza alle aree colpite.