Usa, governatore Florida revoca i privilegi fiscali alla Disney

Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha firmato la legge che dopo oltre 50 anni mette fine all'autogoverno e ai privilegi fiscali della Disney nel distretto dei suoi parchi divertimento.

La decisione è stata presa dopo che il gigante dell'intrattenimento ha criticato la legge statale che vieta di affrontare tematiche Lgbtqa+ nelle scuole, e per questo chiamata dagli oppositori "Don't Say Gay". La mossa potrebbe avere enormi implicazioni fiscali per la Disney.