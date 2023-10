Usa, giudice a Trump: basta attacchi a testimoni e pm

L'ex presidente Usa Donald Trump non dovrà rilasciare dichiarazioni pubbliche i cui attacca i testimoni, lo staff del tribunale e i pubblici ministeri che si occupano del caso federale in cui è accusato di aver cospirato per capovolgere il risultato del voto del 2020.

Lo ha deciso il giudice Tanya Chutkan, spiegando che i diritti di Trump previsti dal Primo Emendamento della Costituzione non gli consentono di portare avanti una "campagna diffamatoria".