Usa, giudice New York: Trump dovrà consegnare dichiarazioni fisco

Donald Trump dovrà consegnare al procuratore di Manhattan otto anni delle sue dichiarazioni fiscali personali e aziendali. Lo ha stabilito la sentenza di un giudice federale di New York, rigettando la tesi dei legali del tycoon secondo cui un presidente in carica è immune dall'essere perseguito penalmente, e dando il via libera al procuratore di ordinare la consegna delle dichiarazioni. Atteso il ricorso in appello.