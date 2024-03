Ft: "Usa e Giappone pronti a rafforzare il patto di sicurezza anti-Cina"

Usa e Giappone starebbero pianificando il più grande rafforzamento della loro alleanza in termini di sicurezza anti-Cina da quando hanno firmato il trattato di mutua difesa nel 1960.

Lo riporta il Financial Times, citando persone informate sull'argomento. Secondo il quotidiano, il presidente americano, Joe Biden, e il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, annunceranno il piano per ristrutturare il comando militare statunitense in Giappone il 10 aprile, quando Biden riceverà Kishida alla Casa Bianca.