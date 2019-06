Usa, funzionari richieste asilo in campo contro politiche di Trump

Dopo la pubblicazione della foto di padre e figlia morti tentando di raggiungere gli Usa, i funzionari che si occupano delle richieste di asilo in America scendono in campo contro il presidente Donald Trump. E lo fanno chiedendo alla corte d'appello di fermare l'iniziativa della Casa Bianca, definita illegale e immorale, che costringe i migranti a restare in Messico mentre attendono le udienze per l'asilo negli Usa.