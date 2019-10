Usa, fratello presidente Honduras colpevole di traffico droga

Tony Hernandez, ex deputato e fratello del presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez, è stato riconosciuto colpevole da una giuria di New York di traffico di cocaina, falsa testimonianza e possesso di armi da fuoco. La pena sarà stabilita in un'udienza fissata per il 17 febbraio prossimo. L'imputato rischia l'ergastolo.