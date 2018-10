Usa, Fbi: "I 13 ordigni non erano falsi, potevano esplodere"

I 13 ordigni esplosivi trovati nei pacchi sospetti, spediti in questi ultimi giorni negli Usa, non sono ordigni finti ma contenevano materiale potenzialmente esplosivo. Lo ha detto il direttore dell'Fbi Chris Wray. "Crediamo di avere catturato l'uomo giusto ma ci sono ancora tante domande", ha detto Wray, riferendosi a Cesar Sayoc, arrestato in Florida. I pacchi erano indirizzati a esponenti dem e personalità di spicco, bersagli degli attacchi di Trump.