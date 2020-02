Usa, fa causa allo Stato del Kentucky e vince: può avere la targa "Sono Dio" sulla sua auto

Dopo una battaglia legale contro lo Stato americano del Kentucky durata quasi 4 anni, Bennie Hart ha ottenuto il via libera alla sua targa personalizzata con la scritta "IM GOD" (letteralmente "Sono Dio" ). "Nessuno può dimostrare di non essere Dio", ha detto l'uomo, di 80 anni, dopo aver ottenuto il sì alla targa. In America, infatti, è possibile richiedere una targa personalizzata per la propria automobile e le richieste bizzarre non lesinano affatto.

Bennie Hart per 12 anni, quando viveva in Ohio, ha avuto come targa la scritta "IM GOD". E quando, nel 2016, si è trasferito in Kentucky ha fatto richiesta per avere la medesima sequenza di lettere. "La mia non è una provocazione. Voglio semplicemente la possibilità come chiunque altro di poter scegliere un messaggio personale per la mia targa, come ogni automobilista”, ha spiegato l'uomo.

Le autorità del conservatore Kentucky, però, gli hanno rifiutato la targa, sostenendo che fosse offensiva e che potesse distrarre gli altri automobilisti. Ma Hart non si è arreso e, imperterrito, ha deciso di fare causa allo Stato, ritenendo che sia stato limitato il suo diritto di parola. Così, alla fine, ha vinto lui. Spetterà alle autorità del Kentucky pagare le spese legali e l'uomo, finalmente, potrà posizionare sulla sua Jeep la sua amata targa. "Pensavo che sarei morto prima di potere ottenere il via libera", ha detto.