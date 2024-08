L'esercito degli Usa ha ucciso 15 combattenti dell'Isis in un raid in Iraq. Lo ha annunciato il Comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom), precisando di aver operato assieme all'esercito iracheno nell'ovest del Paese. Il gruppo terroristico "era dotato di numerose armi, granate e cinture esplosive". Non risultano vittime civili.