Doppia esecuzione negli Usa dove due condannati a morte sono stati giustiziati, uno in Oklahoma mediante iniezione letale e un altro in Alabama, nel sud degli Stati Uniti, mediante inalazione di azoto, un processo utilizzato solo per la seconda volta nel mondo. Ciò porta il numero delle esecuzioni effettuate negli Stati Uniti a 18 nel 2024, di cui cinque in meno di una settimana.