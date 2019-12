Usa, elicottero con sette persone a bordo disperso nelle Hawaii

Un elicottero con a bordo sette persone è sparito alle Hawaii. La guardia costiera americana è impegnata in una ricerca che finora non ha dato frutti. L'elicottero stava sorvolando la costa di Na Pali, nell'isola di Kauai, con a bordo il pilota e sei passeggeri, fra i quali due minorenni. I tour in elicottero sono molto popolari a Kauai, ma le cattive condizioni meteo potrebbero aver causato problemi al velivolo.