Usa, ecco l'agenda del primo giorno di Joe Biden

Lotta al Covid e all'inquinamento tra le priorità del nuovo presidente degli Stati Uniti. Nel suo primo giorno da inquilino della Casa Bianca, infatti, Joe Biden metterà in atto una serie di provvedimenti per contrastare la pandemia che finora ha causato più di 400.000 vittime nel Paese. Sospenderà l'azione per ritirarsi dall'Organizzazione mondiale della sanità; firmerà un ordine esecutivo per coordinare la distribuzione di dispositivi di protezione, vaccini e test. Ancora, chiederà alle agenzie federali di estendere le moratorie su sfratti e pignoramenti, nonché sui pagamenti dei prestiti studenteschi federali.