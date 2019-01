Usa e Colombia "uniti" per riportare la democrazia in Venezuela

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il presidente della Colombia, Ivan Duque, hanno concordato di unire gli sforzi per isolare diplomaticamente il governo del presidente Nicolas Maduro in Venezuela. "Tutti i Paesi che condividono i valori della democrazia devono unirsi per respingere la dittatura in Venezuela e compiere ogni sforzo per ripristinare la democrazia e l'ordine costituzionale", ha dichiarato Duque.