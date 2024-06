Donald Trump è tornato in campagna elettorale con un viaggio in Arizona, la sua prima apparizione dopo la condanna. Trump ha parlato a Phoenix, dove ha ripetuto le sue critiche al caso contro di lui in quanto motivato politicamente e ha chiesto che la sua condanna sia annullata in appello. La scorsa settimana una giuria di New York ha ritenuto Trump colpevole di un piano volto a influenzare illegalmente le elezioni del 2016.