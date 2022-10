Usa, debito nazionale sfonda per la prima volta i 31mila miliardi

Il debito nazionale lordo Usa ha superato per la prima volta i 31mila miliardi di dollari.

Lo rivela un rapporto del Tesoro americano. La cifra è cresciuta a seguito di un lungo periodo di interessi molto bassi, che ha alimentato i prestiti in una prospettiva di sostenibilità. Ma ora, secondo il New York Times, il quadro rischia di diventare fosco con il progressivo aumento dei tassi da parte della Fed per combattere l'inflazione, con i prestiti che diventeranno sempre più cari.