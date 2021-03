Usa, Cuomo: "Nuove accuse? Senza un'indagine non mi dimetto"

Il governatore dem di New York, Andrew Cuomo, ha ribadito la sua intenzione di non dimettersi anche dopo le nuove accuse di due ex collaboratrici. Lasciare senza una indagine completa, ha detto, è "anti democratico". "Non c'è modo che io mi dimetta". Cuomo ha anche negato le contestazioni di una delle due nuove accusatrici, Karen Hinton. "Quello che ha detto non è vero", ha assicurato, definendola una "avversaria politica di lunga data".