Usa, aumentano casi influenza e Covid: mascherine e limiti visite negli ospedali

Sempre più ospedali negli Usa richiedono di indossare le mascherine e limitano gli ingressi dei visitatori poiché i funzionari sanitari devono affrontare un picco post-vacanza di influenza e altre malattie.

A New York City è stato istituito l'obbligo di mascherine per gli 11 ospedali pubblici della città. Misure simili sono state ordinate in alcuni ospedali di Los Angeles e del Massachusetts. Le infezioni da influenza e Covid sono in aumento da settimane, con alti livelli di malattie simil-influenzali segnalati in 31 stati poco prima di Natale.