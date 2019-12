Usa, Corte Suprema esaminerà il caso delle tasse di Trump

La Corte Suprema americana esaminerà il caso delle tasse di Donald Trump e la decisione a riguardo potrebbe arrivare durante le elezioni del 2020. Il presidente americano ha chiesto ai saggi di mantenere segrete le sue dichiarazioni dei redditi, vietandone la diffusione. Per la Casa Bianca un presidente in carica ha il diritto di non svelare le proprie informazioni finanziarie, godendo di una completa immunità.