Usa, condannato il "mostro del college": 60 anni per abusi e violenze

Il "mostro del college", così i media americani hanno soprannominato l'uomo che ha abusato sessualmente e psicologicamente un gruppo di studenti universitari per anni dopo essersi trasferito nel dormitorio del college di sua figlia a New York, e che ora è stato condannato a 60 anni di carcere.

"E' un mostro", ha detto il procuratore Damian Williams annunciando la condanna per Lawrence Ray, 63 anni. L'uomo, che viveva nella stanza di sua figlia al Sarah Lawrence College, a Yonkers, ha anche costretto una donna a compiere atti sessuali a pagamento per poter pagare i suoi debiti per poi ricattarla con le foto che le aveva scattato. Alla fine i suoi crimini sono stati scoperti dopo un'indagine scattata grazia ad un articolo dell'aprile del 2019 pubblicato sul magazine 'The cut' e intitolato 'Le vite rubate dei ragazzi del Sarah Lawrence'.