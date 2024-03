Usa, Cnn: Trump non riesce a coprire la cauzione da 464 milioni di dollari

Donald Trump non riesce a trovare una compagnia di assicurazioni che copra la cauzione di 464 milioni di dollari per pagare la multa che gli è stata comminata nel processo per gli asset gonfiati che si è celebrato a New York.

Lo hanno comunicato i suoi avvocati, riferisce la Cnn, al tribunale di appello, chiedendo un rinvio dei termini che scadono a fine mese. I legali del tycoon hanno inoltre riferito di aver contattato 30 istituti assicurativi per coprire la somma.