Usa-Cina, Blinken incontrerà controparte in Alaska il 18 marzo

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan si incontreranno il 18 marzo ad Anchorage, in Alaska, con il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri Yang Jiechi e il consigliere di Stato Wang Yi della Repubblica popolare cinese. Ne ha dato notizia il dipartimento di Stato Usa in una nota.