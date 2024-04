Usa, una persona con influenza aviaria trasmessa da un bovino

Negli Usa una persona è risultata positiva all'attuale ceppo H5n1 dell'influenza aviaria ad alta patogenicità attraverso bovini da latte.

Lo riferiscono note ufficiali federali e statali del Texas. "Il paziente ha riferito un arrossamento degli occhi (compatibile con congiuntivite) come unico sintomo e si sta riprendendo", hanno affermato i Centers for Disease. Il trattamento suggerito è il farmaco antivirale usato per l'influenza, in isolamento per non trasmettere il contagio.