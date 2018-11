Usa, casa va fuoco in Indiana: sei morti, quattro sono bambini

Un incendio si è sviluppato in una casa nella città di Logansport, nello Stato americano dell'Indiana. Le autorità hanno recuperato dalle macerie sei corpi, compresi quelli di quattro bambini. Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli di tre mesi, un anno e tre anni; un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Due i sopravvissuti, portati in ospedale. Sulle cause del rogo nulla viene al momento escluso.