Usa, Casa Bianca: "Aziende private rafforzino la loro cyber-difesa"

Le aziende private hanno "la responsabilità di rafforzare la loro cyber-difesa per proteggere gli americani e la nostra economia". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, dopo l'ultimo cyberattacco da parte di pirati informatici russi a Jbs, il maggiore fornitore di carne al mondo. "Non possiamo farlo da soli", ha aggiunto, riferendosi agli sforzi del governo per prevenire gli hackeraggi.