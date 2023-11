Veicolo esploso a confine Usa, morte due persone | Governatrice Ny: "Niente indica che sia terrorismo"

Il Rainbow Bridge, vicino alle cascate del Niagara, è uno dei quattro valichi che collegano lo Stato di New York all'Ontario.

Secondo una prima ricostruzione della Cnn, poco prima di mezzogiorno l'auto, proveniente dal lato canadese del confine con gli Stati Uniti, è esplosa dopo aver accelerato durante il processo di controllo al check point, mentre si dirigeva verso un'area di controllo secondaria. Le autorità non sanno cosa abbia causato l'esplosione. Sul posto stanno indagando l'Fbi, la polizia di frontiera e quella dello stato di New York. Le autorità federali stanno cercando di recuperare i video da diverse angolazioni perché le dichiarazioni dei testimoni variano, secondo la Cnn, che ha confermato la morte dei due passeggeri del veicolo.

Chiuso l'aeroporto di Buffalo

Subito dopo l'esplosione per ragioni di sicurezza l'aeroporto di Buffalo, vicino al confine fra Stati Uniti e Canada, è stato chiuso per tutti i voli internazionali in arrivo e in partenza.