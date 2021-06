Usa, camion contro parata lgbtq in Florida: almeno un morto

-afp

L'autista di un camioncino ha investito sabato diverse persone riunite per una parata di gay pride negli Stati Uniti, uccidendo almeno un uomo. Lo riportano i media Usa. L'incidente, che non si sa ancora se sia stato un assalto deliberato, è avvenuto all'inizio della parata lgbtq della cittadina di Wilton Manors, in Florida, vicino a Fort Lauderdale. Il conducente del mezzo è stato fermato e arrestato.