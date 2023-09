Usa, California verso la depenalizzazione delle sostanze psichedeliche

Negli Usa la California si avvia alla depenalizzazione degli psichedelici, fra i quali i "magic mushrooms", ossia i funghi allucinogeni.

La legge è stata approvata sia alla Camera che al Senato. Manca solo la firma del governatore Gavin Newsom, che però non ha ancora fatto sapere se darà il suo parere positivo. Se firmata, la norma entrerà in vigore il primo gennaio del 2025 e consentirà ai maggiori di 21 anni di possedere e usare sostanze come la psilocibina, psilocina, la dimetiltriptammina e la mescalina.