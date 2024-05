Usa, il Boeing di Trump urta con l'ala un aereo privato durante rullaggio 

L'aereo privato dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un Boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della Florida.

Lo ha reso noto l'Amministrazione federale dell'aviazione (Faa), secondo cui l'incidente si è verificato domenica nelll'Aeroporto internazionale di West Palm Beach. L'aereo di Trump avrebbe urtato con la punta dell'ala un velivolo privato in sosta, in un'area dell'aeroporto adibita al rullaggio e al parcheggio dove il traffico non viene diretto dalla Faa. Non è chiaro se al momento dell'incidente Trump si trovasse a bordo del velivolo.