Usa, Blinken: "La Cina agisce in modo aggressivo all'estero"

Afp

Secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken, "quello che abbiamo visto negli ultimi anni è una Cina che agisce in modo più repressivo in casa e più aggressivo fuori dai suoi confini". In un'intervista alla Cbs Blinken ha comunque escluso un confronto militare tra le due superpotenze: "Ritengo che sarebbe contro gli interessi della Cina e degli Usa spingersi a quel punto o addirittura muoversi in quella direzione".