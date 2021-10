Usa, Biden pronto a tagliare piano finanziario da 3,5 trilioni

Afp

Secondo quanto riferito ai giornalisti dalla portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronto a negoziare un taglio sul suo progetto di legge finanziaria da 3,5 trilioni di dollari per aumentare le possibilità di una sua approvazione da parte del Congresso. Consultazioni su come tagliare il conto e come sarebbe un pacchetto più piccolo sono in corso tra alti funzionari della Casa Bianca e il presidente.