Usa, Biden: Xi Jinping ha "enormi problemi" economici in Cina

Joe Biden, presidente Usa, ritiene che Xi Jinping stia incontrando "enormi problemi" in Cina soprattutto a livello economico.

"Trovami un unico leader mondiale disposto a scambiare di posto con Xi Jinping, non riesco a trovarne uno", ha detto in un'intervista a PBS. "Quest'uomo ha grossi problemi", in particolare "un'economia che non funziona molto bene", ha giudicato, rilevando però che anche il leader cinese "possiede molto potenziale".