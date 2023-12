Usa, media: "Biden voleva tenere nascosti i palloni spia cinesi"

L'amministrazione Biden sperava di poter tenere nascosti al pubblico e anche al Congresso i palloni spia cinesi che hanno sorvolato gli Stati Uniti all'inizio dell'anno.

Lo riporta la Nbc citando alcune fonti. Il cambio di rotta è stato deciso dopo che i palloni sono stati visti pubblicamente in Montana. "Prima che fossero avvistati, c'era l'intenzione di lasciarli passare e non dirlo a nessuno", ha detto una fonte alla Nbc. Un funzionario della Casa Bianca però ha smentito: "Non c'è mai stata alcuna intenzione di tenerli" nascosti al Congresso.