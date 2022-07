Usa, Biden: sanzioni contro i Paesi che detengono americani

Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni contro governi stranieri coinvolti "nelle detenzioni illegali e nei rapimenti" di cittadini americani.

Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa in una nota. L'ordine ha anche l'obiettivo di "evitare che episodi del genere avvengano in futuro e per migliorare le comunicazioni con le famiglie dei detenuti, lavorando per garantire che ricevano "informazioni coerenti e accurate".