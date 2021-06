Usa, Biden pronto a rivedere black list di Trump sulla Cina

Ansa

Joe Biden punta a modificare il divieto degli investimenti in società legate all'esercito cinese dell'era Donald Trump. L'ordine che il presidente potrebbe firmare in settimana di fatto cambia i criteri per l'iscrizione delle aziende nella lista nera così da includere quelle nei settori della difesa e delle tecnologie per la sorveglianza. Trump aveva nel mirino solo le società di proprietà, controllate o affiliate all'esercito cinese.