Usa, Biden nomina due donne generali a quattro stelle

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno nominato due donne come generali a quattro stelle, in coincidenza della Giornata internazionale della donna. "Abbiamo bisogno di bambine e bambini, entrambi, che sono cresciuti sognando di servire per il loro Paese, per sapere che questo è l'aspetto dei generali delle forze armate degli Stati Uniti", ha detto Biden.