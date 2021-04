Usa, Biden: "Devastato per l'attacco a Capitol Hill"

Ansa

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto "devastato" per "il violento attacco al checkpoint di sicurezza di Capitol Hill, in cui l'agente William Evans è stato ucciso e un suo collega è rimasto ferito". L'aggressore Noah Green, anch'egli ucciso, sarebbe un seguace della Nation of Islam, setta islamica militante nata a Detroit. Sui social avrebbe scritto di aver perso il lavoro e di cercare una guida spirituale.