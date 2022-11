Usa, Biden: "La nostra democrazia è sotto attacco"

Per il presidente Usa, Joe Biden, la democrazia statunitense è sotto attacco.

Biden ha messo in guardia l'America a meno di una settimana dalle elezioni di metà mandato, cercando di rilanciare i democratici in calo nei sondaggi. Riferendosi a Donald Trump, ha spiegato che "la democrazia americana è sotto attacco perché l'ex presidente sconfitto ha rifiutato di accettare i risultati delle elezioni del 2020". Biden si è quindi rivolto a "tutti noi che rifiutiamo la violenza politica, tutti noi dobbiamo unirci per rendere assolutamente chiaro che la violenza e l'intimidazione non hanno posto in America".