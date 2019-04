Usa, Biden contro Trump: "La sua non è la vera America"

"Questa non è la vera America, questo non è quello che noi siamo". Così Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti che ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche nella corsa alla Casa Bianca, attacca il presidente Donald Trump. "Bisogna ripristinare la dignità in questo Paese", aggiunge Biden sostenendo, vista la sua età oggetto di ironia da parte di Trump, di poter "portare più esperienza e saggezza".