Usa, Biden apre le frontiere ai richiedenti asilo bloccati in Messico

L'amministrazione Biden comincerà a far entrare negli Usa i richiedenti asilo costretti ad attendere in Messico da un programma del governo Trump. Lo ha annunciato il nuovo segretario della Homeland security, Alejandro Mayorkas. Il via libera sarà effettivo dal 19 febbraio. "Questa ultima azione è un altro passo nel nostro impegno a riformare le politiche migratorie che non sono allineate con i valori della nostra nazione", ha spiegato.