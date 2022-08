Usa, Biden: "Alle elezioni di Midterm c'è in gioco la democrazia"

Alle prossime elezioni "è in gioco la democrazia" e "nessuno deve tentare di rubarle nuovamente".

E' il monito lanciato da Joe Biden nel comizio, il primo dopo mesi, per lanciare dal Maryland la sua campagna per le elezioni di medio termine. Davanti a 3.600 persone, il commander in chief ha vantato i "record" della sua amministrazione e ha avvisato che gli americani dovranno scegliere se tornare indietro "all'odio e alle divisioni" di Trump, "un ex presidente sconfitto", o guardare al futuro, al progresso, ai diritti, alla lotta contro i cambiamenti climatici.