Usa, Biden: 14 milioni di americani a rischio sfratto, agire subito

IPA

Negli Stati Uniti ci sono 14 milioni di persone "in ritardo sui pagamenti degli affitti e a rischio sfratto. Lo ha dichiarato il presidente eletto Joe Biden in un videomessaggio, aggiungendo: "Dobbiamo agire subito. Per questo la prossima settimana prorogherò le restrizioni nazionali sugli sfratti". Intanto Washington è blindata in attesa del giorno dell'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca.