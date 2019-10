Usa, barista vince 50mila dollari alla lotteria di Stato con un biglietto ricevuto come mancia

Una mancia generosa per una barista del Missouri, che grazie ad un biglietto della lotteria regalatole da un cliente ha vinto la somma di 50mila dollari. Sebbene possa sembrare strano ricevere una simile mancia, Taylor Russey, la barista ci ha tenuto a precisare che "per un dei nostri clienti abituali non è affatto bizzarro. Succede che ogni tanto, specie quando alza un po' troppo il gomito, lui compri dei biglietti della lotteria e li doni a tutti i presenti".