Usa, Bannon rischia di essere processato per oltraggio al Congresso

L'ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon rischia di essere processato per oltraggio al Congresso. Si rifiuta infatti di partecipare alle indagini del Congresso sull'assalto a Capitol Hill e non si è presentato davanti al comitato speciale della Camera dei rappresentanti che sta indagando sul ruolo dell'ex presidente repubblicano nell'attacco. La commissione si riunirà martedì 19 per avviare formalmente la denuncia.