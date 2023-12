Usa, auto contro corteo presidenziale: Biden e la moglie illesi

Un'auto si è scontrata con un Suv del corteo presidenziale di Joe Biden in Delaware.

Il presidente Usa e la First Lady, che stavano uscendo da un evento elettorale al quartier generale della campagna per il 2024 a Wilmington, sono comunque rimasti illesi. Biden ha assistito alla scena con un'espressione sorpresa e poi è stato scortato alla sua auto e quindi nella sua residenza in Delaware. Le circostanze dell'incidente non sono ancora state chiarite.