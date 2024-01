Usa, si stacca finestrino aereo: atterraggio emergenza a Portland

Una passeggera ha inviato a Katu-tv una foto che mostra un buco nella fiancata dell'aereo accanto ai sedili dei passeggeri. Altre immagini e video hanno iniziato a circolare su X e Tiktok. Non sono stati registrati feriti gravi. Tanto spavento a bordo. La compagnia aerea ha detto che l'aereo è atterrato in sicurezza con 174 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Fotogallery - Freddo polare in Nord Europa, in Svezia toccati i -43 gradi

Fotogallery - Spagna, plastica fuoriuscita da un cargo invade le spiagge: è allarme in Galizia

Tgcom24

L'aereo è stato dirottato dopo essere salito a 16.000 piedi (4.876 metri) circa sei minuti dopo il decollo alle 17.07, secondo i dati di tracciamento del volo dal sito web FlightAware. L'atterraggio di emergenza è avvenuto alle 17.26. Il buco apertosi, dunque, poco dopo il decollo ha causato la depressurizzazione della cabina.



A seguito dell'incidente, Alaska Airlines ha messo a terra tutti i suoi aerei Boeing 737-9. "In seguito all'evento sul volo 1282, abbiamo deciso di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di 65 aerei Boeing 737-9", ha comunicato il ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci. "Il mio pensiero va a coloro che erano su questo volo: mi dispiace tanto per quello che avete vissuto".

Ciascun aereo verrà rimesso in servizio dopo la manutenzione completa e le ispezioni di sicurezza, che - ha affermato Minicucci - la compagnia aerea prevede di completare entro pochi giorni. "Stiamo lavorando con Boeing e le autorità di regolamentazione per capire cosa è successo e condivideremo gli aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori informazioni", ha concluso.