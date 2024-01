Usa, atterraggio d'emergenza per un volo in Florida per allarme portellone

Negli Usa atterraggio di emergenza per un Airbus A319 della United Airlines, in volo dalla Florida all'Illinois, per l'accensione di una spia relativa a un portellone.

Lo riferiscono i media locali. Sul volo della United, diretto da Sarasota a Chicago e atterrato a Tampa, c'erano 123 passeggeri e cinque membri di equipaggio. Nei giorni scorsi in Oregon, durante il volo di un Boeing 737 Max 9 dell'Alaska Airlines, era scoppiato un portellone di emergenza disattivato.